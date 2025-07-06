Россияне атаковали "шахедами" Харьков: попадание в двух районах города (обновлено)

В ночь на воскресенье, 6 июля, в Харькове прогремел ряд взрывов на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе взрыв. Предварительно - "шахед". Детали выясняем. Еще несколько вражеских дронов идут на город - будьте осторожны, - сообщил городской голова в 01:07.

Второй удар по Харькову, - сообщалось в 01:12.

Третий взрыв в городе, - сообщалось в 01:14.

Обновление

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о попадании в двух районах Харькова.

"По предварительным данным, попадания беспилотников зафиксированы в Шевченковском и Киевском районах Харькова. Профильные службы выехали на осмотр", - написал чиновник.

Обновление

В 01:50 мэр Харькова Терехов сообщил, что, по предварительным данным, в результате трех прилетов пострадавших нет.

В то же время он добавил, что в Харьков еще заходит группа вражеских боевых беспилотников. Будьте осторожны.

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