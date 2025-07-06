Росіяни атакували "шахедами" Харків: є влучання у двох районах міста (оновлено)
У ніч на неділю, 6 липня, у Харкові пролунала низка вибухів на тлі атаки російських безпілотників.
Про це повідоомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
У місті вибух. Попередньо "шахед". Деталі зʼясовуємо. Ще кілька ворожих дронів йдуть на місто - будьте обережні, - повідомив міський голова о 01:07.
Другий удар по Харкову, - повідомлялося о 01:12.
Третій вибух у місті, - повідомлялося о 01:14.
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Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про влучання у двох районах Харкова.
"За попередніми даними, влучання безпілотників зафіксовані в Шевченківському та Київському районах Харкова. Профільні служби виїхали на огляд", - написав посадовець.
Оновлення
О 01:50 мер Харкова Терехов повідомив, що за попередніми даними, внаслідок трьох прильотів постраждалих немає.
Водночас він додав, що на Харків ще заходить група ворожих бойових безпілотників. Будьте обережн
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