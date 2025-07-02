Рашисти вдарили дронами по Харкову: горить нежитлова споруда в Новобаварському районі. ВIДЕО

У ніч проти середи, 2 липня 2025 року, війська РФ атакували ударними дронами Харків.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під ударом перебував Новобаварський район.

"Внаслідок удару по Новобаварському району, горить одноповерхова нежитлова споруда. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. Обстеження місць, прилеглих до удару, триває", - інформував він.

Згодом Терехов додав, що крім пожежі на місці прильоту у Новобаварському районі, вибиті шибки у прилеглих будинках.

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Станом на 5.30 ранку пожежу на місці прильоту у Новобаварському районі локалізовано.

Двоє людей евакуйовані "Червоним Хрестом" з будинків, поблизу яких стався удар. Постраждалих на цю хвилину немає.