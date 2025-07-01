Унаслідок російських атак у червні постраждали всі райони Харкова, пошкоджено 383 будинки, - Терехов

У червні внаслідок терористичних атак з боку Російської Федерації постраждали всі райони міста Харків.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, загалом було пошкоджено 383 житлові будинки. Три з них, попередньо, не підлягають відновленню, але потрібно дочекатися висновків експертиз. Чимало також будинків, які зазнали повторних влучань.



Зазначається, що, крім житла, під удари потрапили десятки інших цивільних об’єктів: підприємства, школи, тролейбусне депо, цвинтар, трансформаторна підстанція, дитячі майданчики, дитяча залізниця, а також автівки.

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"Для безпеки мешканців плитами ОСБ закрито 6181 пошкоджене вікно. Колосальна кількість, хоча були місяці, коли зруйнованих вікон було ще більше. Також постраждали і вже відремонтовані 169 покрівель житлових будинків", - додав мер.