Унаслідок російських атак у червні постраждали всі райони Харкова, пошкоджено 383 будинки, - Терехов
У червні внаслідок терористичних атак з боку Російської Федерації постраждали всі райони міста Харків.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, загалом було пошкоджено 383 житлові будинки. Три з них, попередньо, не підлягають відновленню, але потрібно дочекатися висновків експертиз. Чимало також будинків, які зазнали повторних влучань.
Зазначається, що, крім житла, під удари потрапили десятки інших цивільних об’єктів: підприємства, школи, тролейбусне депо, цвинтар, трансформаторна підстанція, дитячі майданчики, дитяча залізниця, а також автівки.
"Для безпеки мешканців плитами ОСБ закрито 6181 пошкоджене вікно. Колосальна кількість, хоча були місяці, коли зруйнованих вікон було ще більше. Також постраждали і вже відремонтовані 169 покрівель житлових будинків", - додав мер.
Будь ласка, зачекайте...
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