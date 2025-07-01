Червень - рекордний місяць за кількістю обстрілів Харкова з лютого 2022 року, - Терехов

Протягом червня російські війська здійснили 142 обстріли Харкова безпілотниками та ракетами. Це рекордний показник від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"За місяць ми втратили 15 мирних мешканців. Постраждали ще 157 осіб, серед яких - 25 дітей", - зазначив мер.

Терехов нагадав про обстріл РФ 7 червня.

"Під головний удар потрапило велике цивільне підприємство з виготовлення м’яких контейнерів для агропродукції. Внаслідок вибухів виникла велика пожежа, стався обвал конструкцій. Фактично від будівлі лишилися лише руїни. Гасіння пожежі там тривало безперервно 12 днів. Вдалося врятувати двох людей. Під завалами знайшли тіла ще шістьох працівників підприємства.



За рівнем небезпеки й технічної складності ця ситуація була близькою до трагедії в "Епіцентрі", - зазначив він.

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