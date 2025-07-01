Июнь - рекордный месяц по количеству обстрелов Харькова с февраля 2022 года, - Терехов

В течение июня российские войска совершили 142 обстрела Харькова беспилотниками и ракетами. Это рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"За месяц мы потеряли 15 мирных жителей. Пострадали еще 157 человек, среди которых - 25 детей", - отметил мэр.

Терехов напомнил об обстреле РФ 7 июня.

"Под главный удар попало крупное гражданское предприятие по изготовлению мягких контейнеров для агропродукции. В результате взрывов возник большой пожар, произошел обвал конструкций. Фактически от здания остались только руины. Тушение пожара там продолжалось непрерывно 12 дней. Удалось спасти двух человек. Под завалами нашли тела еще шестерых работников предприятия.



По уровню опасности и технической сложности эта ситуация была близкой к трагедии в "Эпицентре", - отметил он.

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