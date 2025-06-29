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Новости Обезвреживание ракет и дронов
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Упал на территорию частного домовладения и не взорвался: в Харькове обезвредили российский БПЛА "Молния"

молнія

В Харькове владелец частного домовладения на огороде нашел российский беспилотник "Молния-2", который не сдетонировал.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Опасную находку обезвредили взрывотехники ГСЧС. Повреждений и пострадавших нет.

Смотрите также: Россияне утром ударили "Молнией" по Харькову и атаковали авто на Купянщине: один погибший и один раненый. ФОТО

Автор: 

беспилотник (3856) Харьков (7626) Харьковская область (1185) Харьковский район (394)


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Хвала рузьгим рукожопам!
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29.06.2025 23:03 Ответить
Навіщо про це писати? Можливо бок виробника, а може прихильники України таке роблять в кідарстані.
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30.06.2025 00:09 Ответить
 
 