Упал на территорию частного домовладения и не взорвался: в Харькове обезвредили российский БПЛА "Молния"
В Харькове владелец частного домовладения на огороде нашел российский беспилотник "Молния-2", который не сдетонировал.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Опасную находку обезвредили взрывотехники ГСЧС. Повреждений и пострадавших нет.
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Алекс Скела
показать весь комментарий29.06.2025 23:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий30.06.2025 00:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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