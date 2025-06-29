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Новини Знешкодження ракет і дронів
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Впав на територію приватного домоволодіння і не здетонував: у Харкові знешкодили російський БпЛА "Молнія"

молнія

У Харкові власник власник приватного домоволодіння на огороді знайшов російський безпілотник "Молнія-2", який не здетонував.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Небезпечну знахідку знешкодили вибухотехніки ДСНС. Пошкоджень та постраждалих немає.

Дивіться також: Росіяни вранці вдарили "Молнією" по Харкову й атакували авто на Куп’янщині: один загиблий і один поранений. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4439) Харків (5747) Харківська область (1199) Харківський район (398)


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Хвала рузьгим рукожопам!
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29.06.2025 23:03 Відповісти
 
 