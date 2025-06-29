Впав на територію приватного домоволодіння і не здетонував: у Харкові знешкодили російський БпЛА "Молнія"
У Харкові власник власник приватного домоволодіння на огороді знайшов російський безпілотник "Молнія-2", який не здетонував.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Небезпечну знахідку знешкодили вибухотехніки ДСНС. Пошкоджень та постраждалих немає.
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Алекс Скела
показати весь коментар29.06.2025 23:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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