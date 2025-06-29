Росіяни вранці вдарили "Молнією" по Харкову й атакували авто на Куп’янщині: один загиблий і один поранений. ФОТО
Сьогодні вранці, 29 червня, російські війська атакували безпілотниками авто, що прямувало в с. Приколотне у Куп’янському районі Харківщини та вдарили по одному з найбільш постраждалих житлових масивів Харкова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, за даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, близько 08:30 ранку зафіксовано влучання БпЛА по цивільному авто, яке рухалося дорогою в напрямку с. Приколотне.
Внаслідок ворожого удару загинув 60-річний чоловік та дістав вибухове поранення 59-річний чоловік.
Зазначається, що постраждалого доставлено у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги.
За даними Харківської обласної прокуратури, російський FPV-дрон поцілив по цивільному авто "ВАЗ" на трасі Приколотне-Вільхуватка, що на Купʼянщині.
Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, зафіксовано атаку на місто ворожим дроном типу "Молнія". Ворог вдарив по одному з найпостраждаліших житлових масивів Харкова.
"Приліт у дах багатоповерхівки, наслідки уточнюються. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило", - зазначив він.
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