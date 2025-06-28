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Новини Детонація вибухонебезпечних предметів
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Двоє дітей постраждали через вибух у селі Ставище на Харківщині

детонація невідомого предмета

У селі Ставище Шевченківської громади в Харківській області внаслідок вибуху невідомого предмета постраждали двоє дітей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, здетонував невідомий предмет, який хлопці знайшли біля подвір’я.

Зазначається, що постраждалим 12 і 15 років. Молодший хлопчик дістав відкриту черепно-мозкову травму, 15-річний підліток - опік кисті. Обох госпіталізовано, лікарі надають усю необхідну допомогу.

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Повідомляється, що на місці працюють екстрені служби.

Автор: 

вибух (4535) Харківська область (1191) Куп’янський район (268) Ставище (1)


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