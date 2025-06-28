Двоє дітей постраждали через вибух у селі Ставище на Харківщині
У селі Ставище Шевченківської громади в Харківській області внаслідок вибуху невідомого предмета постраждали двоє дітей.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, здетонував невідомий предмет, який хлопці знайшли біля подвір’я.
Зазначається, що постраждалим 12 і 15 років. Молодший хлопчик дістав відкриту черепно-мозкову травму, 15-річний підліток - опік кисті. Обох госпіталізовано, лікарі надають усю необхідну допомогу.
Повідомляється, що на місці працюють екстрені служби.
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