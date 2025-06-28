Двое детей пострадали из-за взрыва в селе Ставище в Харьковской области
В селе Ставище Шевченковской громады в Харьковской области в результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое детей.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, сдетонировал неизвестный предмет, который ребята нашли возле двора.
Отмечается, что пострадавшим 12 и 15 лет. Младший мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, 15-летний подросток - ожог кисти. Оба госпитализированы, врачи оказывают всю необходимую помощь.
Сообщается, что на месте работают экстренные службы.
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