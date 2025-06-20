Мужчина подобрал дрон на Херсонщине: пострадавший утратил стопу

В Днепровском Белозерской громады на Херсонщине мужчина получил тяжелые ранения в результате взрыва дрона.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

По официальной информации, местный житель взял в руки беспилотник, что повлекло детонацию. В результате взрыва мужчина получил взрывную травму и потерял стопу. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Власти призывают жителей региона не прикасаться к подозрительным предметам. В случае обнаружения таких - немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить спасателям или полиции по номерам 101 или 102.

Также смотрите: Массированная ракетная атака РФ на Киев: неразорвавшиеся кассетные боеприпасы взрывотехники вынесли из квартир жилого дома. ФОТОРЕПОРТАЖ