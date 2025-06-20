РУС
Мужчина подобрал дрон на Херсонщине: пострадавший утратил стопу

В Днепровском Белозерской громады на Херсонщине мужчина получил тяжелые ранения в результате взрыва дрона.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

По официальной информации, местный житель взял в руки беспилотник, что повлекло детонацию. В результате взрыва мужчина получил взрывную травму и потерял стопу. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Власти призывают жителей региона не прикасаться к подозрительным предметам. В случае обнаружения таких - немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить спасателям или полиции по номерам 101 или 102.

Два чаю этому номинанту на премию Дарвина !
20.06.2025 17:35 Ответить
Для номінації на премію Дарвіна потрібні такі умови

1. Відсутність рідних дітей
2. Або смерть, або непоправна втрата репродуктивної функції.
20.06.2025 19:26 Ответить
Взяв у руки... Результат: руки цілі, а стопу відірвало... Нікому це дивним не здається?...
Може, вирішив буцнуть ногою? І руки тут ні при чому?
20.06.2025 17:39 Ответить
Маленький мальчик гранату нашёл,
С этим предметом в парашу зашёл.
Дёрнул колечко и стало темно…
Долго по стенкам стекало говно.
20.06.2025 17:46 Ответить
підбирати треба мавіки і обманки, все инше теж можна підбирати але як отруйні гриби - лише один раз, потім піднімати буде нічим.
20.06.2025 17:46 Ответить
Таки да-а-а ... "поднималки" трэба берегти.
20.06.2025 18:49 Ответить
Мабуть то був "ухилянт" і то була його карма
М.БезуМна ©
21.06.2025 12:28 Ответить
 
 