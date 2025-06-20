Мужчина подобрал дрон на Херсонщине: пострадавший утратил стопу
В Днепровском Белозерской громады на Херсонщине мужчина получил тяжелые ранения в результате взрыва дрона.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
По официальной информации, местный житель взял в руки беспилотник, что повлекло детонацию. В результате взрыва мужчина получил взрывную травму и потерял стопу. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
Власти призывают жителей региона не прикасаться к подозрительным предметам. В случае обнаружения таких - немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить спасателям или полиции по номерам 101 или 102.
1. Відсутність рідних дітей
2. Або смерть, або непоправна втрата репродуктивної функції.
Може, вирішив буцнуть ногою? І руки тут ні при чому?
