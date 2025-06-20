Чоловік підібрав дрон на Херсонщині: постраждалий втратив стопу

У Дніпровському Білозерської громади на Херсонщині чоловік отримав важкі поранення внаслідок вибуху дрона.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

За офіційною інформацією, місцевий житель взяв до рук безпілотник, що спричинило детонацію. Внаслідок вибуху чоловік зазнав вибухової травми та втратив стопу. Постраждалого доправили до медичного закладу.

Влада закликає мешканців регіону не торкатися підозрілих предметів. У разі виявлення таких - негайно відійти на безпечну відстань і повідомити рятувальників або поліцію за номерами 101 чи 102.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ активізувала штурми на Сіверському напрямку: зросла інтенсивність атак і використання дронів, - ОТУ "Луганськ"