Чоловік підібрав дрон на Херсонщині: постраждалий втратив стопу
У Дніпровському Білозерської громади на Херсонщині чоловік отримав важкі поранення внаслідок вибуху дрона.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
За офіційною інформацією, місцевий житель взяв до рук безпілотник, що спричинило детонацію. Внаслідок вибуху чоловік зазнав вибухової травми та втратив стопу. Постраждалого доправили до медичного закладу.
Влада закликає мешканців регіону не торкатися підозрілих предметів. У разі виявлення таких - негайно відійти на безпечну відстань і повідомити рятувальників або поліцію за номерами 101 чи 102.
1. Відсутність рідних дітей
2. Або смерть, або непоправна втрата репродуктивної функції.
Може, вирішив буцнуть ногою? І руки тут ні при чому?
С этим предметом в парашу зашёл.
Дёрнул колечко и стало темно…
Долго по стенкам стекало говно.
М.БезуМна ©