Новини Детонація вибухонебезпечних предметів
Чоловік підібрав дрон на Херсонщині: постраждалий втратив стопу

У Дніпровському Білозерської громади на Херсонщині чоловік отримав важкі поранення внаслідок вибуху дрона.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

За офіційною інформацією, місцевий житель взяв до рук безпілотник, що спричинило детонацію. Внаслідок вибуху чоловік зазнав вибухової травми та втратив стопу. Постраждалого доправили до медичного закладу.

Влада закликає мешканців регіону не торкатися підозрілих предметів. У разі виявлення таких - негайно відійти на безпечну відстань і повідомити рятувальників або поліцію за номерами 101 чи 102.

Два чаю этому номинанту на премию Дарвина !
20.06.2025 17:35 Відповісти
Для номінації на премію Дарвіна потрібні такі умови

1. Відсутність рідних дітей
2. Або смерть, або непоправна втрата репродуктивної функції.
20.06.2025 19:26 Відповісти
Взяв у руки... Результат: руки цілі, а стопу відірвало... Нікому це дивним не здається?...
Може, вирішив буцнуть ногою? І руки тут ні при чому?
20.06.2025 17:39 Відповісти
Маленький мальчик гранату нашёл,
С этим предметом в парашу зашёл.
Дёрнул колечко и стало темно…
Долго по стенкам стекало говно.
20.06.2025 17:46 Відповісти
підбирати треба мавіки і обманки, все инше теж можна підбирати але як отруйні гриби - лише один раз, потім піднімати буде нічим.
20.06.2025 17:46 Відповісти
Таки да-а-а ... "поднималки" трэба берегти.
20.06.2025 18:49 Відповісти
Мабуть то був "ухилянт" і то була його карма
М.БезуМна ©
21.06.2025 12:28 Відповісти
 
 