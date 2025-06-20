Армія РФ активізувала штурми на Сіверському напрямку: зросла інтенсивність атак і використання дронів, - ОТУ "Луганськ"

У червні російські війська на третину збільшили інтенсивність наступу на Сіверському напрямку оборони в Донецькій області. Окупанти активніше застосовують дрони-камікадзе, бронетехніку і масові штурми піхотою.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами речника, у період з 1 по 19 червня кількість штурмів зросла на 33%, а застосування FPV-дронів - на 34% порівняно з аналогічним періодом у травні. Якщо така динаміка збережеться, до кінця місяця кількість штурмів може сягнути 700-800, а використання дронів - до 12 тисяч.

Як зазначається, посилення наступу відбувається в межах літньої наступальної кампанії РФ із метою повного захоплення Донецької області, зокрема міста Костянтинівка. Армія РФ повертається до масованих штурмів із використанням бойових броньованих машин і танків, а також тактики "м’ясних атак" - без належної підготовки особового складу.

Речник зазначив, що разом із нарощенням інтенсивності атак зростають і втрати противника - на 33% більше загиблих порівняно з попереднім місяцем. Напередодні, 10 червня, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" успішно відбили черговий масований штурм.

