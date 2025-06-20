Масоване застосування бронетехніки та мотопідрозділів фіксується на Торецькому напрямку, - ОТУ "Луганськ"

Минулої доби, 19 червня, російські загарбники здійснили 20 штурмів на Торецькому напрямку, застосували 23 одиниці техніки і 13 мотоциклів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, про це повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

Сили оборони знищили 18 з них, ще 5 - пошкоджено. Мотоциклісти ліквідовані повністю. Захисниками вдалося захопити деякі мотоцикли як трофеї. Загалом у штурмах брали участь понад 100 окупантів, з яких 78 - вже не повернуться. Як зазначив Запорожець, росіяни діяли хвилями, з інтервалом у 20 хвилин.

"Противник діяв нахабно. Вважав, що має шанси просунутися через "зеленку", ховаючи техніку між посадками. Але ми були готові: ще до початку штурмів знищили їхню РЕБ-апаратуру в тилу", - пояснив речник.

Також активізувався Краматорський напрямок: там за добу зафіксовано 13 атак. Загалом, за підрахунками, кількість штурмів у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" зросла на 34% у порівнянні з попереднім періодом.

"На Сіверському напрямку ворог також застосовує бронетехніку та танки. Якщо така динаміка збережеться, до кінця місяця можемо отримати до 800 штурмів і понад 12 тисяч атак дронами FPV", - наголосив Запорожець.

Загрозлива ситуація зберігається й навколо Костянтинівки. Ворог звужує кільце навколо міста, щоденно обстрілює його з дронів-камікадзе, РСЗВ та ракет, атакує позиції Сил оборони й житлову інфраструктуру.

"Щодня - по одній-двох керованих авіабомб, по Костянтинівці активно працюють дрони-камікадзе типу "Молния". Вони вражають усе, що бачать. Ситуація - дуже напружена", - зазначив речник.