Росія щоденно завдає понад 200 артилерійських ударів по Краматорському напрямку, - ОТУ "Луганськ"

Російські війська щодня здійснюють понад 200 артилерійських обстрілів Краматорського напрямку, намагаючись знищити українські укріплення та позиції.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За словами Запорожця, хоч на цьому напрямку наразі немає настільки активних бойових дій, як на Торецькому, ворог продовжує інтенсивні обстріли вже протягом кількох місяців. Артилерія противника щоденно завдає до 200 і більше ударів, намагаючись знищити будь-які залишки укриттів, забудови та позицій, аби унеможливити відновлення українських оборонних рубежів.

Крім того, масовані обстріли спрямовані на ускладнення проведення ротацій, релокаційних та логістичних заходів українських сил.

"Противник намагається якомога сильніше послабити нашу оборону на цьому напрямку. Але не все йому вдається наразі. І в цілому Часів Яр наразі тримається", — підкреслив Запорожець.

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