РФ накопичує війська на Краматорському напрямку, - ОТУ "Луганськ"

Російські війська продовжують накопичення особового складу на Краматорському напрямку для підготовки до можливих штурмів.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець у телеефірі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, активізація противника на цій ділянці фронту можлива після досягнення певних успіхів на Торецькому напрямку. Наразі на території Нового Часового Яру фіксуються постійні переміщення ворога в районі вогнетривкого заводу, однак активні штурми відсутні. Окупанти проводять поодинокі штурмові дії групами по дві-три особи.

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Запорожець наголосив, що ведеться постійний контроль переміщень противника, зокрема за допомогою FPV-дронів і розвідувальних безпілотників. Однак знищити всі скупчення особового складу вдається не завжди через перебування ворога в укриттях. За його оцінкою, надалі слід очікувати активізації штурмових дій.

Крім того, на Краматорському напрямку фіксується зростання активності ворожих розвідувальних дронів, які тепер працюють не лише над лінією фронту, а й у тилових районах. Щодня Сили оборони збивають від 5 до 10 таких апаратів, але їх кількість швидко поновлюється.

Основною метою роботи ворожих БпЛА є виявлення логістичних маршрутів Сил оборони та підготовка ударів. Окупанти також активно застосовують засоби радіоелектронної боротьби, що ускладнює застосування традиційних FPV-дронів.

За словами речника, для ураження високопріоритетних цілей українські військові використовують дрони з оптоволоконним управлінням, що дозволяє точно уражати цілі навіть за умов РЕБ-протидії.

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