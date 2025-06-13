Ворог активізувався на Торецькому напрямку, застосовує мототехніку, - ОТУ "Луганськ"

Противник активізувався на Торецькому напрямку, зокрема в районі населених пунктів Диліївка та Яблунівка. За минулу добу тут зафіксовано 23 бойові зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, про це повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

За його словами, російські війська намагаються просунутись до позицій Сил оборони України, насичуючи зелені насадження особовим складом та застосовуючи мототехніку.

"Ворог намагається швидко дістатися до позицій наших військ. Для цього активно використовує мотоцикли, щоб приховано пересуватись та засідати в лісосмугах", - повідомив речник.

Водночас фіксується суттєве зростання артилерійських обстрілів. Якщо у попередні тижні їхня кількість не перевищувала 90, то зараз майже щодня фіксується понад 150 обстрілів, що свідчить про підготовку ворога до нової хвилі атак.

Також речник повідомив, що 10 червня Сили оборони України успішно відбили масштабний штурм на Сіверському напрямку. Ворог задіяв два танки, три БМП, легкову техніку та 24 мотоцикли. Загалом у штурмі брали участь до 90 окупантів.

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"Атака тривала понад п’ять годин. Ми знищили 77 із 90 учасників цього штурму. Вижили лише поодинокі групи, які були добиті вже наступної доби", — зазначив Дмитро Запорожець.

Окупанти все частіше вдаються до використання мототехніки для швидких атак, проте українські сили ефективно протидіють цим тактикам, завдаючи значних втрат ворогу.