Враг активизировался на Торецком направлении, применяет мототехнику, — ОТГ "Луганск"

Противник активизировался на Торецком направлении, в частности в районе населенных пунктов Делиевка и Яблоновка. За минувшие сутки здесь зафиксировано 23 боевых столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform, об этом сообщил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец.

По его словам, российские войска пытаются продвинуться к позициям Сил обороны Украины, насыщая зеленые насаждения личным составом и применяя мототехнику.

"Враг пытается быстро добраться до позиций наших войск. Для этого активно использует мотоциклы, чтобы скрыто передвигаться и заседать в лесополосах", - сообщил спикер.

В то же время фиксируется существенный рост артиллерийских обстрелов. Если в предыдущие недели их количество не превышало 90, то сейчас почти ежедневно фиксируется более 150 обстрелов, что свидетельствует о подготовке врага к новой волне атак.

Также спикер сообщил, что 10 июня Силы обороны Украины успешно отбили масштабный штурм на Северском направлении. Враг задействовал два танка, три БМП, легковую технику и 24 мотоцикла. Всего в штурме участвовали до 90 оккупантов.

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"Атака продолжалась более пяти часов. Мы уничтожили 77 из 90 участников этого штурма. Выжили лишь единичные группы, которые были добиты уже на следующие сутки", - отметил Дмитрий Запорожец.

Оккупанты все чаще прибегают к использованию мототехники для быстрых атак, однако украинские силы эффективно противодействуют этим тактикам, нанося значительные потери врагу.