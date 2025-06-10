Враг уменьшил количество штурмов на Торецком, Краматорском и Северском направлениях, - ОТГ "Луганск"

Оккупанты изменили тактику в зоне ответственности ОТГ "Луганск" в Донецкой области. Уменьшилось количество штурмов, однако возросла интенсивность артиллерийских обстрелов и применения тактической авиации, особенно на Торецком и Северском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне. Новости" сообщил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец.

"Среднее суточное количество штурмовых действий сейчас где-то 20-21. Если брать за апрель месяц, то немного уменьшилось. Враг активно применяет тактическую авиацию по всей операционной зоне. Таким образом пытается уничтожать любую застройку в тех небольших населенных пунктах, которые есть на его пути. Особенно это сейчас отмечается на Торецком направлении", - сказал он.

При этом оккупанты пытаются применять артиллерию так, чтобы ее не могли уничтожить. Однако Силам обороны периодически удается ее поражать благодаря использованию дронов на оптоволокне. Однако трудно посчитать, какое количество личного состава сейчас сосредоточили россияне.

"Есть информация, что враг активно проводит быстрое выздоровление своих раненых, для того, чтобы приобщить как можно скорее их к летней наступательной кампании и проводить больше штурмовых действий, но без большого количества применения бронированной техники", - сказал военный.

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В то же время противник все чаще использует мототехнику - багги, квадроциклы и мотоциклы - для штурмовых действий. Основная задача такого личного состава - быстро добраться до позиции сил обороны или заскочить в небольшие населенные пункты и держаться до следующей волны, которая может быть сформирована в течение суток или крайний срок - это трое суток.

"То есть, если первая волна удается, враг закрепляется или по крайней мере занимает какую-то застройку или частные дома, то ожидается там вторая и третья волна. Удается ли ему сейчас таким образом действовать? Пока мы такие штурмовые действия вместе с личным составом и техникой уничтожаем", - отметил спикер ОТГ "Луганск.

Запорожец отметил, что сейчас удалось стабилизировать похожую ситуацию в направлении населенного пункта Яблоновка, где с помощью FPV-дронов и артиллерии украинские бойцы уничтожают противника.

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