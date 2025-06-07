Враг ежемесячно увеличивает количество дронов различных типов: применено более 10 тысяч БПЛА, - ОТГ "Луганськ"

Наибольшую угрозу сегодня представляют вражеские дроны на оптоволокне, поскольку им труднее всего противодействовать. Хотя различные варианты борьбы используются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне. Новини" рассказал спикер ОТГ "Луганськ" подполковник Дмитрий Запорожец.

"Например, те дроны, которые в режиме чатирования находятся вблизи наших логистических путей, мы банально можем перерезать эти оптоволоконные нити и дроны становятся не боевыми. Поэтому применяем и такие методы борьбы. А для обычных FPV используются средства радиоэлектронной борьбы", - рассказал Запорожец.

Также противник увеличивает количество авиационных атак. Если в апреле это был 331 налет, то в мае - 588. В этом месяце будет не меньше. Активно КАБы противник применяет на Сиверском и Торецком направлениях.

"Враг пытается уничтожать любую застройку в тех небольших населенных пунктах на пути к Константиновке", - отметил Запорожец.

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За минувшие сутки в операционной зоне ОТГ "Луганськ" произошло 26 боевых столкновений. Подавляющее большинство из них - на Торецком направлении, 18. Там противник с помощью мотоциклов пытается штурмовать позиции Сил обороны. Несмотря на высокие потери, человеческий ресурс врага постоянно пополняется.

В районах Часова Яра и Сиверска противник сейчас не так активен. В основном, работает вражеская артиллерия, которая пытается уничтожать все, что может служить укрытием для украинских защитников. Вероятно, на этих направлениях происходит определенная перегруппировка сил для восстановления активных штурмовых действий.

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