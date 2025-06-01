Враг полностью уничтожает центральную застройку Часова Яра, - ОТГ "Луганск"

Российские войска обстреливают город Часов Яр по квадратам, пытаются методично уничтожать застройку, где может быть любое укрепление Сил обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец.

"Последние трое суток была слишком высокая артиллерийская активность на этом направлении. Это 526 обстрелов, потом 442, за минувшие сутки 283 обстрела произошло на этом направлении. То есть враг центральную часть города, центральную застройку уничтожает вдребезги. Причем, не жалея артиллерийских снарядов, уничтожает полностью, как говорится, в ноль, для того, чтобы не было, возможно, какой-либо возможности личному составу Сил обороны держать рубежи", - рассказал спикер.

По его словам, враг обстреливает город по квадратам и во время обстрелов активных штурмовых действий не проводит, а пытается методично уничтожать застройку, где может быть любое укрепление Сил обороны, чтобы потом просто подойти к тем местам, где были украинские позиции.

Запорожец отметил, что такой активности не было 2,5 месяца.

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"Сейчас враг активно начал обстреливать, возможно, какие-то изменения прошли, точно им поступило БК и они пытаются таким образом, не используя живую силу в большом количестве, как, например, происходит на Торецком направлении, а за счет артиллерийской составляющей полностью уничтожить остатки города и те позиции, которые сейчас у нас есть по центральной части города", - отметил спикер.

Он отметил, что при сохранении такой интенсивности обстрелов от центральной части города скоро останутся одни фундаменты.

Кроме того, Запорожец рассказал, что разрушительным ударам подвергается город Константиновка.

"Враг периодически наносит удары КАБами, добавилось в большом количестве применение FPV-дронов. Они все активнее там начинают появляться. Враг пытается, опять же, уничтожать любую застройку в Константиновке, там, где он может дотянуться до нее. Страдают как гражданская застройка, просто жилые дома, так и гражданская инфраструктура. И недавно было применено против больницы, которая недавно еще могла принимать каких-то пациентов", - отметил спикер.

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Он добавил, что в больнице не было военных, а находились гражданские лица, которые проходили амбулаторное лечение. Однако враг неоднократно применял дроны именно по этому лечебному учреждению.