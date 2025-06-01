Ворог знищує вщент центральну забудову Часового Яру, - ОТУ "Луганськ"

Російські війська обстрілюють місто Часів Яр по квадратах, намагаються методично нищити забудову, де може бути будь-яке укріплення Сил оборони України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

"Останні три доби була занадто висока артилерійська активність на цьому напрямку. Це 526 обстрілів, потім 442, за минулу добу 283 обстріли відбулося на цьому напрямку. Тобто ворог центральну частину міста, центральну забудову знищує вщент. Причому, не шкодуючи артилерійських снарядів, знищує повністю, як то кажуть, в нуль, для того, щоб не було, можливо, будь-якої можливості особовому складу Сил оборони тримати рубежі", - розповів речник.

За його словами, ворог обстрілює місто по квадратах і під час обстрілів активних штурмових дій не проводить, а намагається методично нищити забудову, де може бути будь-яке укріплення Сил оборони, щоб потім просто підійти до тих місць, де були українські позиції.

Запорожець наголосив, що такої активності не було 2,5 місяця.

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"Зараз ворог активно почав обстрілювати, можливо, якісь зміни пройшли, точно їм надійшло БК і вони намагаються таким чином, не використовуючи живу силу у великій кількості, як, наприклад, відбувається на Торецькому напрямку, а за рахунок артилерійської складової повністю знищити рештки міста і ті позиції, які наразі у нас є по центральній частині міста", - зауважив речник.

Він зазначив, що за збереження такої інтенсивності обстрілів від центральної частини міста скоро залишаться одні фундаменти.

Крім того, Запорожець розповів, що руйнівних ударів зазнає місто Костянтинівка.

"Ворог періодично завдає ударів КАБами, додалося у великій кількості застосування FPV-дронів. Вони все активніше там починають з'являтися. Ворог намагається, знову ж таки, знищувати будь-яку забудову в Костянтинівці, там, де він може дотягнутися до неї. Страждають як цивільна забудова, просто житлові будинки, так і цивільна інфраструктура. І нещодавно було застосовано проти лікарні, яка нещодавно ще мала змогу приймати якихось пацієнтів", - зазначив речник.

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Він додав, що у лікарні не було військових, а перебували цивільні особи, які проходили амбулаторне лікування. Однак ворог неодноразово застосовував дрони саме по цьому лікувальному закладу.