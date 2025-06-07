Ворог щомісяця збільшує кількість дронів різних типів: застосовано понад 10 тисяч БпЛА, - ОТУ "Луганськ"

Найбільшу загрозу сьогодні становлять ворожі дрони на оптоволокні. Адже їм найважче протидіяти. Хоча різні варіанти боротьби використовуються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне. Новини" розповів речник ОТУ "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець.

"Наприклад, ті дрони, які в режимі чатування знаходяться поблизу наших логістичних шляхів, ми банально можемо перерізати ці оптоволоконні нитки і дрони стають не бойовими. Тож застосовуємо і такі методи боротьби. А для звичайних FPV використовуються засоби радіоелектронної боротьби", - розповів Запорожець.

Також противник збільшує кількість авіаційних атак. Якщо у квітні це був 331 наліт. То в травні 588. Цього місяця буде не менше. Найактивніше КАБи противник застосовує на Сіверському та Торецькому напрямках.

"Ворог намагається знищувати будь-яку забудову в тих невеликих населених пунктах на шляху до Костянтинівки", - зазначив Запорожець.

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За минулу добу в операційній зоні ОТУ "Луганськ" відбулося 26 бойових зіткнень. Переважна більшість з них на Торецькому напрямку - 18. Там противник за допомогою мотоциклів намагається штурмувати позиції Сил оборони. Попри високі втрати, людський ресурс ворога постійно поповнюється.

В районах Часового Яру та Сіверська противник зараз не такий активний. Здебільшого працює ворожа артилерія, яка намагається знищувати усе, що може слугувати укриттям для українських захисників. Ймовірно, на цих напрямках відбувається певне перегрупування сил для відновлення активних штурмових дій.

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