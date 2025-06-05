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Рашисти намагаються обійти Торецьк та оточити Костянтинівку, - 93 ОМБр

Окупанти хочуть обійти Торецьк та йти в бік Костянтинівки

Російські окупанти не можуть витіснити українських захисників із Торецька на Донеччині, тому намагаються обійти населений пункт.

Про це заявив командир мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Василь Білий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Він зазначив, що піхотні групи рашистів у складі двох-трьох солдатів намагаються просуватися, а також на мотоциклах (до чотирьох одиниць) здійснюють атаки.

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За словами Білого, окупанти хочуть оточити Костянтинівку. Наразі вони рухаються в напрямку міста із Попового Яру та із району Часового Яру.

Окупанти хочуть обійти Торецьк та йти в бік Костянтинівки

Росіяни контролюють більшу половину самого Торецька, а українські військові стоять на його околицях, додав він.

"Росіяни намагаються зайти в тил і "обрубати" нам всю логістику", - сказав командир.

Білий додав, що окупанти на торецькому напрямку рідко використовують броньовану техніку.

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Автор: 

Донецька область (8793) бойові дії (4061) Торецьк (505) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (299) Бахмутський район (484)


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Та да, два-три орка та як восьмеро та на чотирьох мотоциклах - це полк і що з ним робити.
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05.06.2025 16:08 Відповісти
 
 