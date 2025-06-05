Рашисти намагаються обійти Торецьк та оточити Костянтинівку, - 93 ОМБр
Російські окупанти не можуть витіснити українських захисників із Торецька на Донеччині, тому намагаються обійти населений пункт.
Про це заявив командир мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Василь Білий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Він зазначив, що піхотні групи рашистів у складі двох-трьох солдатів намагаються просуватися, а також на мотоциклах (до чотирьох одиниць) здійснюють атаки.
За словами Білого, окупанти хочуть оточити Костянтинівку. Наразі вони рухаються в напрямку міста із Попового Яру та із району Часового Яру.
Росіяни контролюють більшу половину самого Торецька, а українські військові стоять на його околицях, додав він.
"Росіяни намагаються зайти в тил і "обрубати" нам всю логістику", - сказав командир.
Білий додав, що окупанти на торецькому напрямку рідко використовують броньовану техніку.
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