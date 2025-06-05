Ворог просунувся біля Богданівки на Донеччині, - DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська мають просування у Покровському районі Донеччини.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Богданівки", - йдеться в повідомленні.
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Nika Vesela
показати весь коментар05.06.2025 15:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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