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Ворог просунувся біля Богданівки на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування у Покровському районі Донеччини.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Богданівки", - йдеться в повідомленні.

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Російські війська просунулися біля Богданівки на Донеччині

Автор: 

Донецька область (8793) бойові дії (4061) Покровський район (691) Богданівка (2) DeepState (145)


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Якщоб головком був відповідальною людиною, давно написав би рапорт на звільнення, як це зробили і до нього. Просто оцініючі реально те, що відбувається. Не у всіх і не завжди вистачає сил і знань в такі складні часи і в цьому немає нічого чого б варто було соромтись, навпаки. Головне залишатися людиною
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05.06.2025 15:16 Відповісти
 
 