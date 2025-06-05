Враг продвинулся возле Богдановки на Донетчине, - DeepState
Российские оккупационные войска имеют продвижение в Покровском районе Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Богдановки", - говорится в сообщении.
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Nika Vesela
показать весь комментарий05.06.2025 15:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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