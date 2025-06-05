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Враг продвинулся возле Богдановки на Донетчине, - DeepState

Российские оккупационные войска имеют продвижение в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Богдановки", - говорится в сообщении.

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Российские войска продвинулись возле Богдановки в Донецкой области

Автор: 

Донецкая область (9978) боевые действия (4306) Покровский район (681) Богдановка (2) DeepState (144)


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Якщоб головком був відповідальною людиною, давно написав би рапорт на звільнення, як це зробили і до нього. Просто оцініючі реально те, що відбувається. Не у всіх і не завжди вистачає сил і знань в такі складні часи і в цьому немає нічого чого б варто було соромтись, навпаки. Головне залишатися людиною
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05.06.2025 15:16 Ответить
 
 