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Россияне обстреляли спасателей во время ликвидации пожара в Славянске: ранен водитель. ФОТО

В ночь на 5 июня российские войска обстреляли спасателей, которые тушили пожар в Донецкой области. Ранен водитель.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"россияне сегодня ночью снова обстреляли спасателей - на этот раз в Донецкой области, во время ликвидации пожара, вызванного предыдущим обстрелом в Славянске", - говорится в сообщении

Ранен водитель пожарно-спасательной части. Его оперативно доставили в больницу.

Также в результате обстрела повреждена пожарная автоцистерна.

"Желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления. Мы не останавливаемся. Продолжаем спасать и помогать", - написали в ГСЧС.

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Россияне обстреляли спасателей в Слов'янську
Россияне обстреляли спасателей в Слов'янську
Россияне обстреляли спасателей в Слов'янську

Автор: 

Донецкая область (9978) спасатели (207) ГСЧС (5011) Краматорский район (354) Славянск (2600)


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05.06.2025 11:47 Ответить
 
 