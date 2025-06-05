Россияне обстреляли спасателей во время ликвидации пожара в Славянске: ранен водитель. ФОТО

В ночь на 5 июня российские войска обстреляли спасателей, которые тушили пожар в Донецкой области. Ранен водитель.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"россияне сегодня ночью снова обстреляли спасателей - на этот раз в Донецкой области, во время ликвидации пожара, вызванного предыдущим обстрелом в Славянске", - говорится в сообщении

Ранен водитель пожарно-спасательной части. Его оперативно доставили в больницу.

Также в результате обстрела повреждена пожарная автоцистерна.

"Желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления. Мы не останавливаемся. Продолжаем спасать и помогать", - написали в ГСЧС.

Также читайте: Рашисты нанесли удар БпЛА по Славянску. Повреждены дома и школа





