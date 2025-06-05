Росіяни обстріляли рятувальників під час ліквідації пожежі у Слов’янську: поранено водія. ФОТО
У ніч проти 5 червня російські війська обстріляли рятувальників, які гасили пожежу на Донеччині. Поранено водія.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"росіяни сьогодні вночі знову обстріляли рятувальників – цього разу на Донеччині, під час ліквідації пожежі, спричиненої попереднім обстрілом у Слов’янську", - ідеться в повідомленні
Поранений водій пожежно-рятувальної частини. Його оперативно доставили до лікарні.
Також внаслідок обстрілу пошкоджена пожежна автоцистерна.
"Бажаємо нашому колезі якнайшвидшого одужання. Ми не зупиняємося. Продовжуємо рятувати та допомагати", - написали в ДСНС.
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