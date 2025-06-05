Росіяни обстріляли рятувальників під час ліквідації пожежі у Слов’янську: поранено водія. ФОТО

У ніч проти 5 червня російські війська обстріляли рятувальників, які гасили пожежу на Донеччині. Поранено водія.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"росіяни сьогодні вночі знову обстріляли рятувальників – цього разу на Донеччині, під час ліквідації пожежі, спричиненої попереднім обстрілом у Слов’янську", - ідеться в повідомленні

Поранений водій пожежно-рятувальної частини. Його оперативно доставили до лікарні.

Також внаслідок обстрілу пошкоджена пожежна автоцистерна.

"Бажаємо нашому колезі якнайшвидшого одужання. Ми не зупиняємося. Продовжуємо рятувати та допомагати", - написали в ДСНС.

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