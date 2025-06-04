Сили оборони за травень знищили 733 ворожих цілей: техніку, склади, бліндажі на Бахмутському та Покровському напрямках. ВIДЕО
Бійці батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" відзвітувалися за роботу на Бахмутському та Покровському напрямках у травні, протягом якого ними було здійснено знищення/пошкодження 733 ворожих цілей.
Наші воїни атакували важку броньовану техніку, склади, бліндажі, пункти дистанційного пілотування і ліквідували ворожу піхоту, повідомляє Цензор.НЕТ.
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