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Яскрава детонація боєкомплекту ворожого танку на Сіверському напрямку. ВIДЕО
Бійці 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи знищили ворожий танк з боєкомплектом на Сіверському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майстерної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
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- нет. вот рваный. а то фарш."