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Яскрава детонація боєкомплекту ворожого танку на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Бійці 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи знищили ворожий танк з боєкомплектом на Сіверському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майстерної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17801) ліквідація (4069) 54 окрема бригада (179)


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і дарагая нє узнаєт какой у vанькі бил канец...
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04.06.2025 19:17 Відповісти
так це ж бмп, не танк
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04.06.2025 19:20 Відповісти
Все равно приятно.
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04.06.2025 19:39 Відповісти
Многая літа екіпажу!!!
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04.06.2025 19:33 Відповісти
Екіпаж і не второпав що то за дядько в паріку співає для них ))))
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04.06.2025 19:47 Відповісти
"- вот наша бэха. а это рваный!
- нет. вот рваный. а то фарш."
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04.06.2025 20:01 Відповісти
напевно БК перевозили. бо просто так коробка так феєрично не вибухає
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04.06.2025 20:19 Відповісти
 
 