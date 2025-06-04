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Яркая детонация боекомплекта вражеского танка на Северском направлении. ВИДЕО

Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы уничтожили вражеский танк с боекомплектом на Северском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись искусной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19650) ликвидация (3686) 54 отдельная мехбригада (183)


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і дарагая нє узнаєт какой у vанькі бил канец...
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04.06.2025 19:17 Ответить
так це ж бмп, не танк
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04.06.2025 19:20 Ответить
Все равно приятно.
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04.06.2025 19:39 Ответить
Многая літа екіпажу!!!
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04.06.2025 19:33 Ответить
Екіпаж і не второпав що то за дядько в паріку співає для них ))))
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04.06.2025 19:47 Ответить
"- вот наша бэха. а это рваный!
- нет. вот рваный. а то фарш."
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04.06.2025 20:01 Ответить
 
 