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Яркая детонация боекомплекта вражеского танка на Северском направлении. ВИДЕО
Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы уничтожили вражеский танк с боекомплектом на Северском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись искусной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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- нет. вот рваный. а то фарш."