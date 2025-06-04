На Курском направлении пограничники уничтожили укрытия с личным составом врага и две машины. ВИДЕО
На Курском направлении пограничники "Сталевого кордону" за минувшие сутки уничтожили укрытие с личным составом врага и две машины противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы Украины.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий04.06.2025 18:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Gary Grant
показать весь комментарий04.06.2025 18:33 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Денис Брегін #559806
показать весь комментарий04.06.2025 19:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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