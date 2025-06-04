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На Курском направлении пограничники уничтожили укрытия с личным составом врага и две машины. ВИДЕО

На Курском направлении пограничники "Сталевого кордону" за минувшие сутки уничтожили укрытие с личным составом врага и две машины противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы Украины.

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Автор: 

армия РФ (19650) Госпогранслужба (6572) уничтожение (7229)


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Смерть московітам-терористам!
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04.06.2025 18:30 Ответить
А що там на Сумському напрямку?
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04.06.2025 18:33 Ответить
чекають тебе, алєкса скєлу і інших підарасів всепропальних.
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04.06.2025 19:43 Ответить
 
 