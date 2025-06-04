На Курском направлении пограничники уничтожили укрытия с личным составом врага и две машины. ВИДЕО

На Курском направлении пограничники "Сталевого кордону" за минувшие сутки уничтожили укрытие с личным составом врага и две машины противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы Украины.

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