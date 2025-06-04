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Вследствие атаки спецназа ГУР в воздух взлетели как оккупанты, так и части их тел. ВИДЕО
Благодаря дистанционному минированию и точным ударам FPV-дронов, наши спецназовцы уничтожили вражескую технику.
Кадры операции обнародованы на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что эту операцию провели операторы БПЛА подразделения "Paragon" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины на Купянском направлении.
Бойцы действовали на правом берегу реки Оскол. Сначала дистанционно заминировали подступы к вражеским позициям. После этого украинские силы нанесли точечные удары FPV-дронами. В результате были уничтожены десятки укрытий противника, танк россиян, ликвидировано более 20 захватчиков.
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Urs
показать весь комментарий04.06.2025 17:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Володимир Ярощук
показать весь комментарий04.06.2025 18:10 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Alfred #573044
показать весь комментарий04.06.2025 18:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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