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Вследствие атаки спецназа ГУР в воздух взлетели как оккупанты, так и части их тел. ВИДЕО

Благодаря дистанционному минированию и точным ударам FPV-дронов, наши спецназовцы уничтожили вражескую технику.

Кадры операции обнародованы на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что эту операцию провели операторы БПЛА подразделения "Paragon" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины на Купянском направлении.

Бойцы действовали на правом берегу реки Оскол. Сначала дистанционно заминировали подступы к вражеским позициям. После этого украинские силы нанесли точечные удары FPV-дронами. В результате были уничтожены десятки укрытий противника, танк россиян, ликвидировано более 20 захватчиков.

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Автор: 

армия РФ (19650) ликвидация (3686) ГУР (467)


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мациклісти прудкі, наче таргани.
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04.06.2025 17:45 Ответить
Особливо мені сподобались їхні фрагменти !
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04.06.2025 18:10 Ответить
Анігіляція на добрива здійснена успішно! Прийми, рідна земле моя, розквітай!
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04.06.2025 18:33 Ответить
 
 