Вследствие атаки спецназа ГУР в воздух взлетели как оккупанты, так и части их тел. ВИДЕО

Благодаря дистанционному минированию и точным ударам FPV-дронов, наши спецназовцы уничтожили вражескую технику.

Кадры операции обнародованы на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что эту операцию провели операторы БПЛА подразделения "Paragon" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины на Купянском направлении.

Бойцы действовали на правом берегу реки Оскол. Сначала дистанционно заминировали подступы к вражеским позициям. После этого украинские силы нанесли точечные удары FPV-дронами. В результате были уничтожены десятки укрытий противника, танк россиян, ликвидировано более 20 захватчиков.

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