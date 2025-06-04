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Від атаки спецпризначенців ГУР у повітря злітали як окупанти, так і частини їхніх тіл. ВIДЕО
Завдяки дистанційному мінуванню та точним ударам FPV-дронів, наші спецпризначенці знищили ворожу техніку.
Кадри операції оприлюднено на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що цю операцію провели оператори БПЛА підрозділу "Paragon" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України на Куп’янському напрямку.
Бійці діяли на правому березі річки Оскіл. Спершу дистанційно замінували підступи до ворожих позицій. Після цього українські сили завдали точкових ударів FPV-дронами. В результаті було знищено десятки укриттів противника, танк росіян, ліквідовано понад 20 загарбників.
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Urs
показати весь коментар04.06.2025 17:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Володимир Ярощук
показати весь коментар04.06.2025 18:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Alfred #573044
показати весь коментар04.06.2025 18:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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