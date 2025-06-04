УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11461 відвідувач онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
2 102 3

Від атаки спецпризначенців ГУР у повітря злітали як окупанти, так і частини їхніх тіл. ВIДЕО

Завдяки дистанційному мінуванню та точним ударам FPV-дронів, наші спецпризначенці знищили ворожу техніку.

Кадри операції оприлюднено на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що цю операцію провели оператори БПЛА підрозділу "Paragon" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України на Куп’янському напрямку.

Бійці діяли на правому березі річки Оскіл. Спершу дистанційно замінували підступи до ворожих позицій. Після цього українські сили завдали точкових ударів FPV-дронами. В результаті було знищено десятки укриттів противника, танк росіян, ліквідовано понад 20 загарбників.

Також дивіться: Бійці 3 ОШБр атакували російську РСЗВ "Град", танки, БМП, БТР, легковики та вантажівки на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17801) ліквідація (4069) ГУР (543)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мациклісти прудкі, наче таргани.
показати весь коментар
04.06.2025 17:45 Відповісти
Особливо мені сподобались їхні фрагменти !
показати весь коментар
04.06.2025 18:10 Відповісти
Анігіляція на добрива здійснена успішно! Прийми, рідна земле моя, розквітай!
показати весь коментар
04.06.2025 18:33 Відповісти
 
 