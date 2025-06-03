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Бійці 3 ОШБр атакували російську РСЗВ "Град", танки, БМП, БТР, легковики та вантажівки на Харківщині. ВIДЕО

FPV-розрахунок підрозділу Fatum з Протитанкового батальйону 3-ої штурмової бригади знищили низку броньованої техніки, зброї та транспорту росіян на Харківщині.

Відео бойової роботи було оприлюднене у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Наші оператори уразили російську реактивну систему залпового вогню "Град", танки, БМП, БТР, а також легковики та вантажівки.

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Автор: 

армія рф (17784) знищення (7525) 3 Окрема штурмова бригада (454) Харківська область (1070)


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