Бійці 3 ОШБр атакували російську РСЗВ "Град", танки, БМП, БТР, легковики та вантажівки на Харківщині. ВIДЕО

FPV-розрахунок підрозділу Fatum з Протитанкового батальйону 3-ої штурмової бригади знищили низку броньованої техніки, зброї та транспорту росіян на Харківщині.

Відео бойової роботи було оприлюднене у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Наші оператори уразили російську реактивну систему залпового вогню "Град", танки, БМП, БТР, а також легковики та вантажівки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни територіальної оборони уразили ворожу бронемашину з навареним захистом від дронів. ВIДЕО