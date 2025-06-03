Бійці 3 ОШБр атакували російську РСЗВ "Град", танки, БМП, БТР, легковики та вантажівки на Харківщині. ВIДЕО
FPV-розрахунок підрозділу Fatum з Протитанкового батальйону 3-ої штурмової бригади знищили низку броньованої техніки, зброї та транспорту росіян на Харківщині.
Відео бойової роботи було оприлюднене у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Наші оператори уразили російську реактивну систему залпового вогню "Град", танки, БМП, БТР, а також легковики та вантажівки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль