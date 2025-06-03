Бойцы 3 ОШБр атаковали российскую РСЗО "Град", танки, БМП, БТР, легковые автомобили и грузовики на Харьковщине. ВИДЕО
FPV-расчет подразделения Fatum из Противотанкового батальона 3-й штурмовой бригады уничтожили ряд бронированной техники, оружия и транспорта россиян на Харьковщине.
Видео боевой работы было обнародовано в телеграмм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Наши операторы поразили российскую реактивную систему залпового огня "Град", танки, БМП, БТР, а также легковушки и грузовики.
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