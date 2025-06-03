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Бойцы 3 ОШБр атаковали российскую РСЗО "Град", танки, БМП, БТР, легковые автомобили и грузовики на Харьковщине. ВИДЕО

FPV-расчет подразделения Fatum из Противотанкового батальона 3-й штурмовой бригады уничтожили ряд бронированной техники, оружия и транспорта россиян на Харьковщине.

Видео боевой работы было обнародовано в телеграмм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Наши операторы поразили российскую реактивную систему залпового огня "Град", танки, БМП, БТР, а также легковушки и грузовики.

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Автор: 

армия РФ (19633) уничтожение (7212) 3-я Отдельная штурмовая бригада (441) Харьковская область (1061)


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