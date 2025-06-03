Воины территориальной обороны поразили вражескую бронемашину с наваренной защитой от дронов. ВИДЕО
Операторы роты ударных беспилотных авиакомплексов "Всадники" 112-й бригады территориальной обороны поразили вражескую бронемашину с наваренной защитой от дронов.
Видео боевой работы было обнародовано в телеграмм-канале роты, информирует Цензор.НЕТ.
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