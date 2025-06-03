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Российский пехотинец сбивает рюкзаком наш дрон-камикадзе, в результате чего происходит детонация. ВИДЕО
Бойцы 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука "Рубеж" Национальной гвардии показали подборку уничтожений российской пехоты.
Видео боевой работы было обнародовано в телеграмм-канале батальона, сообщает Цензор.НЕТ.
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