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Российский пехотинец сбивает рюкзаком наш дрон-камикадзе, в результате чего происходит детонация. ВИДЕО

Бойцы 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука "Рубеж" Национальной гвардии показали подборку уничтожений российской пехоты.

Видео боевой работы было обнародовано в телеграмм-канале батальона, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Воины 60 ОМБр ликвидировали четырех российских солдат на Лиманском направлении. ВИДЕО

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армия РФ (19633) ликвидация (3682) Национальная гвардия (2154)


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03.06.2025 21:08 Ответить
Рузьга антидронова установка "Рюкзак".
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03.06.2025 21:13 Ответить
Не по Статуту.... Ще догану отримає и чорний пакет!))))
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03.06.2025 21:17 Ответить
Отлично! Супер! )
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03.06.2025 21:44 Ответить
Збив дрон, приліг відпочити
все по плану
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03.06.2025 23:05 Ответить
 
 