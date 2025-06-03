РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12109 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
994 2

Воины 60 ОМБр ликвидировали четырех российских солдат на Лиманском направлении. ВИДЕО

Бойцы 60-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать штурмовые группы российских оккупантов на Лиманском направлении. Украинские военные методично и эффективно ликвидируют захватчиков точными сбрасываниями боеприпасов с дрона.

Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Наши артиллеристы атаковали 1 единицу бронетехники, 8 авто, 3 мотоцикла, 4 склада БК, 4 средства РЭБ россиян. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19633) ликвидация (3682) 60 ОМБр (33)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.06.2025 20:15 Ответить
Видно, як перед очима московитів-убивць, пройшли кабаєва, мізуліна, кривоногіх і ****** і валька стакан!! Пройшли, а орків, так і не побачили…
Здохли!!
показать весь комментарий
03.06.2025 20:28 Ответить
 
 