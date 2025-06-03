Воины 60 ОМБр ликвидировали четырех российских солдат на Лиманском направлении. ВИДЕО
Бойцы 60-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать штурмовые группы российских оккупантов на Лиманском направлении. Украинские военные методично и эффективно ликвидируют захватчиков точными сбрасываниями боеприпасов с дрона.
Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, сообщает Цензор.НЕТ.
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