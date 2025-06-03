Наши артиллеристы атаковали 1 единицу бронетехники, 8 автомобилей, 3 мотоцикла, 4 склада БК, 4 средства РЭБ россиян.. ВИДЕО
Бойцы Отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины за минувшие сутки по линии фронта уничтожили 1 единицу бронетехники, 8 единиц автомобильной техники, 3 мотоцикла, 4 склада БК, 4 средства РЭБ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".
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