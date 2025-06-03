РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12109 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
488 0

Наши артиллеристы атаковали 1 единицу бронетехники, 8 автомобилей, 3 мотоцикла, 4 склада БК, 4 средства РЭБ россиян.. ВИДЕО

Бойцы Отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины за минувшие сутки по линии фронта уничтожили 1 единицу бронетехники, 8 единиц автомобильной техники, 3 мотоцикла, 4 склада БК, 4 средства РЭБ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

Также смотрите: Пограничники уничтожили 3 автомобиля, 3 антенны связи, 3 позиции и 7 укрытий оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19633) уничтожение (7212) Национальная гвардия (2154)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 