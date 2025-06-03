Пограничники уничтожили 3 автомобиля, 3 антенны связи, 3 позиции и 7 укрытий оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

Силы обороны Украины продолжают эффективно работать на Харьковском направлении. В течение последних суток операторы FPV-дронов нанесли ряд точных ударов по позициям врага, уничтожив три автомобиля, три антенны связи и три инженерно укрепленные точки противника.

Кроме того, в ходе ночного рейда ударный БПЛА "Баба Яга", который используется подразделениями Госпогранслужбы, успешно уничтожил семь укрытий оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

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