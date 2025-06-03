Пограничники уничтожили 3 автомобиля, 3 антенны связи, 3 позиции и 7 укрытий оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО
Силы обороны Украины продолжают эффективно работать на Харьковском направлении. В течение последних суток операторы FPV-дронов нанесли ряд точных ударов по позициям врага, уничтожив три автомобиля, три антенны связи и три инженерно укрепленные точки противника.
Кроме того, в ходе ночного рейда ударный БПЛА "Баба Яга", который используется подразделениями Госпогранслужбы, успешно уничтожил семь укрытий оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль