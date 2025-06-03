Прикордонники знищили 3 автомобілі, 3 антени зв’язку, 3 позиції та 7 укриттів окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Сили оборони України продовжують ефективно працювати на Харківському напрямку. Протягом останньої доби оператори FPV-дронів завдали низку точних ударів по позиціях ворога, знищивши три автомобілі, три антени зв’язку та три інженерно укріплені точки противника.

Окрім того, в ході нічного рейду ударний БПЛА "Баба Яга", який використовується підрозділами Держприкордонслужби, успішно знищив сім укриттів окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

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