Прикордонники знищили 3 автомобілі, 3 антени зв’язку, 3 позиції та 7 укриттів окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Сили оборони України продовжують ефективно працювати на Харківському напрямку. Протягом останньої доби оператори FPV-дронів завдали низку точних ударів по позиціях ворога, знищивши три автомобілі, три антени зв’язку та три інженерно укріплені точки противника.
Окрім того, в ході нічного рейду ударний БПЛА "Баба Яга", який використовується підрозділами Держприкордонслужби, успішно знищив сім укриттів окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль