Нацгвардійці знищили ворожі міномети, склади з пальним та ліквідували декілька десятків окупантів. ВIДЕО

Сили оборони знищили ворожі міномети, склади з пальним та ліквідували декілька десятків російських солдатів.

Про успішну бойову роботу своїх воїнів повідомили на сторінці Першої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка НГУ "Буревій", передає Цензор.НЕТ.

З 26 травня по 1 червня 2025 року Сили оборони України успішно знищили значну кількість ворожої сили та техніки. Загальні втрати противника за цей період орієнтовно склали:

▪️ 60 одиниць особового складу

▪️ 53 FPV-дрони, 5 розвідувальних БпЛА (включно з "Орланами" та "Молніями")

▪️ 2 гармати, 2 міномети, 1 злітна позиція

▪️ 3 склади боєкомплекту та ПММ, 50 укриттів, включно з укриттям пілотів

▪️ Засоби зв’язку: 4 антени зв’язку, 4 антени БпЛА, 3 термінали Starlink

▪️ Засоби радіоелектронної боротьби: 6 одиниць РЕБ, 1 РЛС

▪️ Автотехніка: 1 "Урал", 1 "Буханка", 4 ЛАТ, 2 мотоцикли.

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