Бійці 44 ОАБр знищили ворожу техніку, артилерійські установки та польовий склад із боєприпасами. ВIДЕО
Бійці 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола знищили ворожу техніку, артилерійські установки та польовий склад із боєприпасами окупантів.
Зазначається, що воїни-артилеристи завдали влучних ударів по ворожих позиціях, передає Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль