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Бійці 44 ОАБр знищили ворожу техніку, артилерійські установки та польовий склад із боєприпасами. ВIДЕО

Бійці 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола знищили ворожу техніку, артилерійські установки та польовий склад із боєприпасами окупантів. 

Зазначається, що воїни-артилеристи завдали влучних ударів по ворожих позиціях, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

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