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Бойцы 44 ОАБр уничтожили вражескую технику, артиллерийские установки и полевой склад с боеприпасами. ВИДЕО

Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили вражескую технику, артиллерийские установки и полевой склад с боеприпасами оккупантов.

Отмечается, что воины-артиллеристы нанесли точные удары по вражеским позициям, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

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