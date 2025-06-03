Бойцы 44 ОАБр уничтожили вражескую технику, артиллерийские установки и полевой склад с боеприпасами. ВИДЕО
Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили вражескую технику, артиллерийские установки и полевой склад с боеприпасами оккупантов.
Отмечается, что воины-артиллеристы нанесли точные удары по вражеским позициям, передает Цензор.НЕТ.
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