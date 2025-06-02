Боец 72-й ОМБр пошел на войну из-за семьи, которую убила российская бомба в Мариуполе: "У меня погибли племянники, - 14, 12 и 6 лет". ВИДЕО

Валентин Долгошеенко, ныне военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, встретил начало полномасштабной войны в Киеве, куда приехал из Мариуполя на заработки. Его семья - сестра с тремя детьми - оставалась дома. Однако во время осады города российскими войсками они погибли вследствие авиаудара по Драмтеатру, где скрывались от обстрелов.

В Киеве Валентин не смог устроиться на работу и, оказавшись в беде, совершил кражу. Получил тюремный срок, а когда заключенным предоставили возможность подписать контракт и мобилизоваться, он присоединился к Вооруженным силам Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

В интервью, на ютуб-канале Бутусов Плюс, боец рассказал, что пройдя подготовку, он попал во вновь созданную специализированную стрелковую роту "Шквал", в составе которой выполнял боевые задачи на одном из самых горячих направлений - в районе Угледара. Во время первого боевого выхода подразделение попало под интенсивный огонь: бронемашина, на которой двигались бойцы, была подбита. Валентин получил травму и оказался в эвакуационной группе.

Водитель бронетранспортера, который доставлял раненых, во время выполнения задания потерял зрение, но сумел эвакуировать бойцов и самостоятельно открыл двери БТРа под вражескими атаками. Вместе с Валентином они выходили пешком двое суток под сбросами FPV-дронов. По дороге помогали другим раненым, которых встречали - в частности, спасли двух тяжелораненых побратимов, которых вывели к командному пункту.

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