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"Птахи Мадяра" сбили 133 вражеских беспилотника в небе на Курщине. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Команда Топота" 414-й бригады ударных беспилотных систем "Птахи Мадяра" атаковали более сотни российских дронов в Курском небе.

Видео боевой работы было обнародовано в телеграм-канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Команда Топота" специализируется на российских ударных дронах "Ланцет", которые специализируются на поражении нашей техники. Кроме этого, также уничтожают разведывательные "Крылья", ретрансляторы, бомберы и дроны-камикадзе.

Смотрите: Украинские защитники ударили по российскому РЭБ "Житель" и поразили авто с боекомплектом и 2 штурмовиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19620) беспилотник (3741) уничтожение (7197) дроны (4079)


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02 червня 2025, 04:38 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4298398.html Бонус: вчерашний удар ВСУ по аэродромам рикошетом угробил роSSиянского генерала

Z-каналы сообщают: в Москве из окна "случайно" выпал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш - командующий ВВС России, подозреваемый Международным уголовным судом в военных преступлениях.

👤 Кобылаш - один из самых одиозных фигурантов "незаметной авиации" Кремля. Именно под его руководством стратегическая авиация РФ обстреливала украинские города ракетами Х-101 и Х-55. Он же рассказывал, что "все цели поражены, все идет по плану". Судя по всему, дошел до финального пункта плана.

🪂 Z-комментаторы уже выбирают, что писать в некрологе: патриот, герой или жертва СБУ. Однако официальных подтверждений пока нет.

📌 А если подтвердится - это уже второй фигурант из Гаагского ордерного списка, внезапно выпадающий из окна вместо отправления в Гаагу.

Итак: Z-пропаганда теряет голоса, а Кремль - генералов.
И, кажется, это только начало большого падения.
Слава Україні! Совдепія конає!
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02.06.2025 22:29 Ответить
"Команді Топота" вдалого полювання!
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02.06.2025 22:40 Ответить
 
 