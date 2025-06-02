"Птахи Мадяра" сбили 133 вражеских беспилотника в небе на Курщине. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Команда Топота" 414-й бригады ударных беспилотных систем "Птахи Мадяра" атаковали более сотни российских дронов в Курском небе.

Видео боевой работы было обнародовано в телеграм-канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Команда Топота" специализируется на российских ударных дронах "Ланцет", которые специализируются на поражении нашей техники. Кроме этого, также уничтожают разведывательные "Крылья", ретрансляторы, бомберы и дроны-камикадзе.

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