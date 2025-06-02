"Птахи Мадяра" сбили 133 вражеских беспилотника в небе на Курщине. ВИДЕО
Бойцы подразделения "Команда Топота" 414-й бригады ударных беспилотных систем "Птахи Мадяра" атаковали более сотни российских дронов в Курском небе.
Видео боевой работы было обнародовано в телеграм-канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.
"Команда Топота" специализируется на российских ударных дронах "Ланцет", которые специализируются на поражении нашей техники. Кроме этого, также уничтожают разведывательные "Крылья", ретрансляторы, бомберы и дроны-камикадзе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4298398.html Бонус: вчерашний удар ВСУ по аэродромам рикошетом угробил роSSиянского генерала
Z-каналы сообщают: в Москве из окна "случайно" выпал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш - командующий ВВС России, подозреваемый Международным уголовным судом в военных преступлениях.
👤 Кобылаш - один из самых одиозных фигурантов "незаметной авиации" Кремля. Именно под его руководством стратегическая авиация РФ обстреливала украинские города ракетами Х-101 и Х-55. Он же рассказывал, что "все цели поражены, все идет по плану". Судя по всему, дошел до финального пункта плана.
🪂 Z-комментаторы уже выбирают, что писать в некрологе: патриот, герой или жертва СБУ. Однако официальных подтверждений пока нет.
📌 А если подтвердится - это уже второй фигурант из Гаагского ордерного списка, внезапно выпадающий из окна вместо отправления в Гаагу.
Итак: Z-пропаганда теряет голоса, а Кремль - генералов.
И, кажется, это только начало большого падения.
Слава Україні! Совдепія конає!