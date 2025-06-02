Украинские защитники нанесли удар по российскому РЭБ "Житель" и поразили автомобиль с боекомплектом и 2 штурмовика. ВИДЕО
Бойцы подразделения Shadow 59-й штурмовой бригады имени Якова Гандзюка ударили по одному из элементов антидроновой защиты оккупантов.
Видео боевой работы было обнародовано в телеграм-канале подразделения, сообщает Цензор.НЕТ.
Экипаж разведывательного БПЛА Shark подразделения Shadow обнаружил российский комплекс РЭБ "Житель". Дружественные силы наносили огневое поражение с помощью тяжелых бомберов. Достигнуто было несколько попаданий.
Дополнительно поражено дружественными силами запасную цель - авто с боекомплектом и 2 российских штурмовиков, которые двигались к нашим позициям.
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Як казав, їх ******, - только вишєл, і ФСЬО!! Хлопок! Дим!