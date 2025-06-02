Морские пехотинцы обнаружили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" обнаружили и успешно поразили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины.
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Виктор Ле #550890
показать весь комментарий02.06.2025 19:46 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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