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Морские пехотинцы обнаружили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" обнаружили и успешно поразили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины.

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уничтожение (7197) САУ (214) 38 отдельная бригада морской пехоты (31)


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02.06.2025 19:46 Ответить
 
 